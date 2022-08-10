Андрей Назаров: «Ротенберг растет как тренер. Мне нравится, что он делает»

Андрей Назаров поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.
– Вы много высказываетесь о Романе Ротенберге. Оцените его как главного тренера. Видите ли вы прогресс?
– Роман Борисович растет как тренер. Мне нравится, что он делает. Мы общаемся.
– Для вас принципиально обыграть Ротенберга?
– Мы оба выходим играть на победу. Это нормально.
На льду друзей нет. Каждый пытается выиграть. В рамках правил, – сказал главный тренер «Сочи».
Назаров о хвалебных комментариях в адрес Ротенберга: «Это мы так шутим, легкий троллинг. Не вижу ничего плохого»