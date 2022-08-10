Андрей Назаров: «Ротенберг растет как тренер. Мне нравится, что он делает»

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Андрей Назаров поделился мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

– Вы много высказываетесь о Романе Ротенберге. Оцените его как главного тренера. Видите ли вы прогресс?

– Роман Борисович растет как тренер. Мне нравится, что он делает. Мы общаемся.

– Для вас принципиально обыграть Ротенберга?

– Мы оба выходим играть на победу. Это нормально.

На льду друзей нет. Каждый пытается выиграть. В рамках правил, – сказал главный тренер «Сочи».

Назаров о хвалебных комментариях в адрес Ротенберга: «Это мы так шутим, легкий троллинг. Не вижу ничего плохого»

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