Андрей Назаров: «Ротенберг растет как тренер. Мне нравится, что он делает»

поделился мнением о главном тренере СКА .

– Вы много высказываетесь о Романе Ротенберге. Оцените его как главного тренера. Видите ли вы прогресс?

– Роман Борисович растет как тренер. Мне нравится, что он делает. Мы общаемся.

– Для вас принципиально обыграть Ротенберга?

– Мы оба выходим играть на победу. Это нормально.

На льду друзей нет. Каждый пытается выиграть. В рамках правил, – сказал главный тренер .

Назаров о хвалебных комментариях в адрес Ротенберга: «Это мы так шутим, легкий троллинг. Не вижу ничего плохого»