Станислав Галиев: «Наслышан, что Знарок очень требовательный тренер. В «Ак Барсе» так и должно быть»

высказался о тренере «Ак Барса» Олеге Знарке.

– Если не ошибаюсь, со Знарком вы ранее не работали?

– Мы виделись, когда он приезжал перед Кубком мира – с ребятами знакомился, смотрел на них. Мы сходили на один ужин с его тренерским штабом по сборной. Но где-то в карьере не пересекались, сейчас в первый раз.

Я наслышан, какой Знарок тренер, что очень требовательный. Считаю, так и должно быть в таком клубе, как «Ак Барс». И с таким подбором игроков. Мы все прекрасно понимаем, что от нас требуется, какие у нас задачи. Тяжелые или легкие тренировки – не важно, нужно смириться и выполнять задания, которые есть на сегодняшний день.

– А какие-то отличия у Знарка есть по сравнению, допустим, с Билялетдиновым, Квартальновым?

– Сейчас тяжело сказать, пока были только тренировки, еще игр толком не было. Может, даже не сегодня, не завтра я это увижу. Может, когда турнир в Казани пройдет, тогда уже можно будет что-то смотреть и говорить, – сказал форвард .