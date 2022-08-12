Галиев об «Ак Барсе»: «Бомбическая атмосфера. Очень хочется Кубок Гагарина. Не только мы заждались, но и весь Татарстан»

назвал бомбической атмосферу в раздевалке «Ак Барса».

– По трансферной кампании все говорят, что «Ак Барс» сейчас главный фаворит Кубка Гагарина. Поддерживаете такую трактовку?

– По лету тяжело судить, но по именам у нас очень хорошая команда, даже остался костяк от чемпионского сезона 2018 года. вернулся опять же.

Атмосфера в раздевалке бомбическая вообще, все друг друга подкалывают. Без атмосферы команды не могут выигрывать, а сейчас в все есть.

Очень хочется . Я думаю, не только мы заждались, но и весь Татарстан, – сказал нападающий казанцев.

«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев