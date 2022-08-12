Галиев о возвращении в «Ак Барс» из «Динамо»: «В плане быта в Москве хорошо. Но в плане хоккея что-то не то было»

высказался о своем возвращении в .

Форвард выступал за казанский клуб с 2017 по 2021 год, а прошлый сезон провел в московском .

– Стас, всего год вас не было в «Ак Барсе» и Казани, успели соскучиться?

– Конечно, соскучился по всему. По городу, хоккею и по болельщикам «Ак Барса».

– Прошлым летом говорилось, что хотите играть в Москве, что там семье удобнее. Быстро передумали?

– Там свои ситуации были. В плане быта в Москве хорошо. Там семья, бабушки, дедушки есть у моего сына. Но в плане хоккея что-то не то было в Москве. Есть с чем сравнивать, – сказал Галиев.

«Ак Барс» выглядит супермашиной перед новым сезоном. Там легко набирается пять сильных звеньев