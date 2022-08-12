Максим Соколов: «Хоккеист Федотов намного сильнее, чем матрос Федотов. Надеюсь, разум возобладает»

считает, что принесет больше пользы в хоккее, чем в армии.

– Максим, в сентябре планируется первое заседание по иску Федотова. Чего от него ждать?

– Хорошо, что будет очное заседание. Иван может представить свое видение ситуации судьям. Со своей стороны хотел бы его поддержать. Главное, чтобы Ваня не терял силы духа, терпения. Именно этим сильны вратари... Не буду разбирать: кто виноват, кто прав. Закон есть закон.

Но рационализм должен присутствовать в каждой идее. Всем ведь понятно, что Ваня в кирзовых сапогах намного слабее, чем на коньках. И намного больше пользы принесет в хоккейной форме, в том числе и стране.

В настоящий момент Федотов номер один во вратарской линии. По крайней мере, среди тех, кто выступает за пределами НХЛ – в и Европе. Не знаю, может ли он стать героем России, находясь в рядах ВС РФ, но с точки зрения хоккея героем страны может стать вполне.

– Как год, проведенный в армии, может сказаться на карьере Федотова? Означает ли, что ему трудно будет выйти на прежний уровень?

– Не думаю, что карьера Вани пойдет под откос. Он умеет терпеть, а терпение – это вообще вратарский козырь. Иван долго пробивался на вершину, много работал.

Вряд ли можно говорить о каком-то его прощании с большим спортом. Естественно, ему придется много трудиться, чтобы вернуться на прежние рубежи... Но я уповаю на разум и не верю, что ему придется провести целый год вне хоккея.

– Вы хорошо знаете Федотова. Насколько вообще логичен его взлет? Широкой публике он стал известен только в прошлом сезоне благодаря успешной игре за ЦСКА и сборную?

– Он шел к пику своей карьеры поступательно. И это очень правильно для вратаря. Когда такой парень всходит наверх, то набранную высоту держит очень долго.

По потенциалу Федотов, безусловно, игрок НХЛ. И в предстоящем сезоне занял бы ведущее место во вратарской линии «Филадельфии». Сейчас, наверное, уже речь об этом не идет. Но о возвращении в состав сборной России нужно думать обязательно.

– Если подытожить, насколько вероятным вы считаете возвращение Федотова в большой хоккей в ближайшее время?

– Мне кажется, вероятность успешного завершения дела Федотова больше 50 процентов. Надеюсь, разум возобладает, ведь хоккеист Федотов намного сильнее, чем матрос Федотов, – сказал бывший вратарь СКА, а ныне тренер в петербургской команде.