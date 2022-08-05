Сушинский о Федотове и армии: «Надеюсь, ЦСКА вытащит его, и он сможет тренироваться»

надеется, что вытащит из армии.

Вратарь сборной России, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в июле в Санкт-Петербурге. Его подозревали в уклонении от военной службы.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе московского клуба был отправлен в Северодвинск.

«В случае с Федотовым буду надеяться на благоразумие. Думаю, проблем возникнуть не должно. Есть спортивные клубы армии – СКА и ЦСКА.

Я же служил и играл. Было много клубов, ЦСК ВВС, например. Надеюсь, ЦСКА вытащит его, и он сможет тренироваться», – сказал бывший игрок сборной России.