Сушинский о Федотове и армии: «Надеюсь, ЦСКА вытащит его, и он сможет тренироваться»

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Максим Сушинский надеется, что ЦСКА вытащит Ивана Федотова из армии. 

Вратарь сборной России, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в июле в Санкт-Петербурге. Его подозревали в уклонении от военной службы. 

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе московского клуба был отправлен в Северодвинск. 

«В случае с Федотовым буду надеяться на благоразумие. Думаю, проблем возникнуть не должно. Есть спортивные клубы армии – СКА и ЦСКА. 

Я же служил и играл. Было много клубов, ЦСК ВВС, например. Надеюсь, ЦСКА вытащит его, и он сможет тренироваться», – сказал бывший игрок сборной России. 

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