Сушинский о Федотове и армии: «Надеюсь, ЦСКА вытащит его, и он сможет тренироваться»

Максим Сушинский надеется, что ЦСКА вытащит Ивана Федотова из армии.
Вратарь сборной России, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в июле в Санкт-Петербурге. Его подозревали в уклонении от военной службы.
В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе московского клуба был отправлен в Северодвинск.
«В случае с Федотовым буду надеяться на благоразумие. Думаю, проблем возникнуть не должно. Есть спортивные клубы армии – СКА и ЦСКА.
Я же служил и играл. Было много клубов, ЦСК ВВС, например. Надеюсь, ЦСКА вытащит его, и он сможет тренироваться», – сказал бывший игрок сборной России.