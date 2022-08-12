Защитник «Локомотива» Марченко об 1:2 с «Салаватом»: «Отрицательные впечатления. Это очевидно, кажется. Надо выходить и выигрывать»

Алексей Марченко остался недоволен поражением «Локомотива» от «Салавата» в Уфе.
Ярославцы уступили уфимцам на Кубке республики Башкортостан – 1:2.
«Впечатления от игры? Отрицательные. Мне кажется, это очевидно. Надо выходить и выигрывать. Будут положительные эмоции. Тяжело что-то говорить, когда две игры проигрываешь.
Неважно, предсезонка или нет. Все равно к сезону готовишься, и оно как бы морально настраивает тебя на сезон, на победу. Надо перестроиться, поговорить.
У нас всегда много хороших моментов. Дело не в хороших моментах, дело в голах. Можно без моментов. Забивать голы и выигрывать игру. Цель хоккея – забить больше голов», – сказал защитник «Локомотива».