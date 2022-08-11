«Торпедо» заключило спонсорский договор с букмекерской компанией PARI сроком на 3 года

заключило договор о сотрудничестве с букмекерской компанией PARI.

Соглашение будет рассчитано на 3 года и вступит в силу с сезона-2022/23. По условиям контракта команда будет выступать в форме с логотипом PARI. Компания получит права на брендинг во время домашних матчей «Торпедо» на двух бортах хоккейной арены КРК «Нагорный», а также возможность для партнерских интеграций в клубных digital-коммуникациях.

В рамках сотрудничества запланированы промо-мероприятия, интерактивные проекты и развлекательные истории для болельщиков команды.

«Партнерское соглашение с PARI является очень важным для «Торпедо» с различных точек зрения. Во-первых, это привлечение дополнительных средств от частных инвесторов, к чему стремятся все спортивные клубы.

Во-вторых, совместно с партнером мы планируем наращивать медийную деятельность, предлагая новые форматы и активности, которые придутся по душе нашим болельщикам, а также помогут привлечь новых!

Уверен, что данное партнерство принесет его участникам множество спортивных, коммерческих и творческих побед! Что, несомненно, понравится любителям хоккея в регионе!» – сказал генеральный директор «Торпедо» .

PARI также является стратегическим партнером футбольного клуба «Пари НН» и титульным партнером баскетбольного «БК Пари Нижний Новгород».