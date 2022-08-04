Крылов о продаже абонементов на «Авангард»: «Спрос очень большой. Мы поторопились – с точки зрения ценовой политики»

Глава совета директоров рассказал о старте продаж абонементов на матчи клуба.

«Ситуация так стремительно меняется, что я бы не хотел называть какие-то цифры сейчас, так как могу ошибиться практически в два раза, очень хорошо стартовали продажи.

Могу сказать только одно: это очень сильно превышает наши предположения о том, как будут продаваться абонементы. У нас, как вы знаете, бизнес-лаунджи, голден и премиум, один G-Drive, второй FONBET, и G-Drive уже весь продан.

Мы, честно говоря, наверное, поторопились, потому что спрос очень большой. Поторопились – я имею в виду с точки зрения ценовой политики и с точки зрения предложения», – сказал .