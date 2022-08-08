Крылов о партнерстве с букмекерами: «Это во благо клубам КХЛ. Мы привлекли очень много денег»

Александр Крылов высказался о приходе букмекерских компаний в КХЛ.

«Я очень это приветствую. Я сам был участником этого процесса, чтобы раскрыть эту категорию, которая была в КХЛ закрыта одним большим спонсором. Мы проделали большую работу с точки зрения доказательств того, что это всем пойдет на пользу.

Считаю, это, конечно, во благо клубам – особенно тем, кто работает с болельщиками и с маркетингом. Я знаю точно, все клубы, которые более-менее хорошо работают в маркетинге, дополнительно привлекли немалые средства. «Авангард» – в том числе. Мы привлекли очень много денег.

Я считаю, что это был очень удачный первый такой большой коммерческий контракт. Чтобы вы просто понимали: «Авангард» уезжал из Омска и сейчас возвращается, и рекламные контракты группы «Газпром» в 30 раз больше, чем [когда] мы уезжали. Это, мне кажется, мегадостойные цифры.

Есть ли какая-то сумма денег, за которую мы бы могли поменять название? Думаю, что нет. Думаю, что «Авангард» – это красиво, это престижно и – самое главное – это неотъемлемая часть Омска. Мне кажется, это вообще неприкасаемое название. Оно останется с этим городом и с этими болельщиками», – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

КХЛ будет получать около 1,5 млрд рублей в год от «Фонбета» за титульное спонсорство («РБ Спорт»)