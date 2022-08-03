Ротенберг о договоре СКА с «Лигой Ставок»: «Мы коммерческий клуб, наша задача – быть номером один в плане доходности»

заявил, что у СКА есть коммерческая цель – быть лидером по доходности.

Главный тренер и вице-президент клуба прокомментировал заключение партнерского договора с букмекером «Лига Ставок».

«Очень благодарны , они дали возможность провести переговоры. Мы как понимаем, что можем привлекать серьезных спонсоров во всех категориях. Лига пошла навстречу, мы смогли добиться успеха.

Для нас это важно, мы коммерческий клуб, наша коммерческая задача – быть номером один в плане доходности. А доходность – это болельщики. Была пандемия, другие моменты, которые усложняют нашу стратегию. Но мы не отошли от нашего плана и идем к цели.

Это партнерство – шаг вперед. Особенно если мы за счет совместной работы сможем привлечь новую аудиторию. Смотрим в сторону «три на три», в московской лиге сыграно уже 1000 игр. Это массовость, возможность привлекать новую аудиторию. За счет этих шагов мы сможем выйти на самоокупаемость.

Наши партнеры будут изучать наши показатели – узнаваемости, посещаемости, все возможные рейтинги. Основное направление развития сейчас – цифровое, но ограничений нет», – сообщил Ротенберг.