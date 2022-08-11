Юдин о Воробьеве: «Вопрос с армией, уверен, он решит. Такие должны вести за собой весь наш спорт, а не на нарах сидеть»

высказался о том, что форвард СКА Михаил Воробьев признался в покупке военного билета.

«В истории с Воробьевым много непонятного, но ясно одно: в Уфе был какой-то криминальный замес, в который он по молодости и глупости попал. Все говорит о том, что Воробьев просто хочет играть в хоккей — что тогда, что сейчас. Это дело всей его жизни, плюс он важный игрок в СКА, один из первых центров.

Еще вопрос, откуда появилась информация о суде? Еще ничего не было, а вбросы уже появляются — видимо, есть какие-то заинтересованные стороны, которые нагнетают обстановку.

Надеюсь, вся эта ситуации не скажется на его карьере. Миша — трудолюбивый и талантливый парень. Такие должны вести за собой молодежь и весь наш спорт, а не на нарах сидеть. А вопрос с армией, уверен, он решит. Сейчас главное — сохранить игрока для нашего хоккея», — сказал экс-защитник СКА.

😱 Хоккеист СКА признался во взятке за военный билет. Скорее всего, обойдется без тюрьмы, но снова станет призывником