Дмитрий Яшкин: «Аризона» может стать одним из лучших клубов в НХЛ, если все сложится хорошо. У команды огромные планы на будущее»

считает, что «Аризона» может стать одним из лучших клубов в .

Нападающий выступал за команду в сезоне-2021/22.

– В России воспринимается как вечный аутсайдер – как по игре, так и по профессионализму самой организации. Стоило ли ехать именно туда?

– Сложно рассуждать о том, была ли это ошибка. Сейчас ничего не вернуть. Не случись со мной травма, то все могло сложиться по-другому. В остальном у меня в клубе дела складывались абсолютно нормально.

Где-то соглашусь с вами – нельзя сказать, что в ближайшие несколько лет для этой команды открываются сумасшедшие перспективы. Хотя у «Аризоны» есть огромные планы на будущее. Если все сложится хорошо, то она может стать одним из лучших клубов в НХЛ.

– Говорят, что в Аризоне очень комфортно жить. Этот фактор при выборе клуба имел значение?

– В первую очередь я думал, что у меня будет хороший шанс закрепиться в основном составе и получить хорошее игровое время. Комфортные условия для жизни отношения к моему выбору не имели. Хотя в Аризоне действительно приятный климат.

– До травмы вы провели всего 12 матчей и набрали лишь одно очко за голевую передачу.

– Травму получать всегда очень обидно, а в моей ситуации – вдвойне. К тому времени хоккеисты только начали привыкать к требованиям нового тренера и его системе. После серии поражений в начале сезона наша игра потихоньку стала налаживаться. Это не быстрый процесс, и «Аризоне» лучше удалась вторая часть регулярного чемпионата. Я же выбыл из строя в самый неподходящий момент.

– Травма, когда вы получили удар в колено, – сознательное «убийство» или несчастный случай?

– Могло обойтись и без этого. Но такой мне попался игрок. Все его знают (защитник Марк Боровецки – прим. Sports.ru). Он не в первый раз становится участником таких сомнительных эпизодов. Этот момент останется на его совести. Больше тут мне нечего добавить, – сказал нападающий .