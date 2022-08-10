Председатель Военной коллегии адвокатов о Воробьеве: «Он может избежать ответственности в связи с раскаянием и оказанием следствию помощи»

Председатель Военной коллегии адвокатов Москвы высказался о будущем Михаила Воробьева.

Ранее стало известно, что форвард СКА признался в покупке военного билета.

«Молодой человек может избежать ответственности в связи с раскаянием и оказанием следствию помощи.

Исходя из практики следственные органы в первую очередь интересуют должностные лица, занимающиеся коррупцией, а не юноши, которые попадают в эти ситуации.

Тем не менее негативные последствия для парня все‑таки будут. В таком случае прокуратура подает административное исковое заявление о признании незаконным решение призывной комиссии. Суд, как правило, отменяет решение призывной комиссии, и молодой человек, если ему не исполнилось 27 лет, становится подлежащим к призыву. Таким образом, все мероприятия в отношении него проводятся заново.

Если человеку есть 27 лет, то велика вероятность, что призывная комиссия признает его непрошедшим военную службу, не имея на то законных оснований. В таком случае ему дадут не военный билет, а справку. Такая справка будет препятствовать в работе на государственных должностях в течение десяти лет.

В жизни хоккеиста никакой катастрофы не будет, он сможет продолжить играть. Наличие такой справки позволяет выезд за границу. В этом плане нет никаких ограничений», – сказал Владимир Тригнин.