Рябыкин о «G-Drive Арене»: «Реальное ноу-хау. Такого в России нигде нет»

высказался о новой арене «Авангарда».

– Как важно для получить новую арену?

– Очень важно. По крайней мере, то, что там планируется, – это реальное ноу-хау. Такого в России нигде нет. Даже те люди, которые не любят хоккей, все равно будут приходить на арену – чисто на нее посмотреть. И может быть, они полюбят наш вид спорта.

– Из-за строительства «Авангард» начнет регулярный чемпионат с 12 выездных матчей. Вы этот нюанс закладываете в подготовку?

– Да, после турнира в Питере мы вернемся в Омск и постараемся жить по московскому времени, чтобы не пришлось сильно перестраиваться в поездках. Иначе будет тяжело.

Посмотрим, как начнем, а дальше видно будет. Легкой жизни не ждем. Но у нас другого выхода нет, – сказал главный тренер .