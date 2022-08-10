Рябыкин о Грицюке: «Пока не вижу его капитаном «Авангарда». У Арсения хорошие задатки лидера, но ему рановато»

не считает, что уже дорос до роли капитана .

– Когда «Авангард» стал чемпионом в 2021 году, одним из ключевых факторов успеха стало то, что у команды было два капитана – матерые ветераны Алексей Емелин и Илья Ковальчук. Насколько нужен сейчас такой капитан-дядька?

– Всегда капитан очень важен. И это не только игра на льду, но и раздевалка. Потому что большую часть времени хоккеисты проводят между собой.

Мы туда очень редко заходим. Поэтому капитан – очень важная часть команды.

– А в каких-то клубах делают капитанами молодых талантливых игроков. Может, вам Арсения Грицюка на этот пост назначить?

– Пока не вижу, чтобы у нас Грицюк был капитаном. У Арсения хорошие задатки лидера. Но ему пока рановато, – сказал главный тренер омского клуба.