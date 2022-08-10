Юрист Анцелиович о Воробьеве: «Обвинительный приговор не является препятствием для занятия спортом, если не будет ограничений свободы»

Юрист Анна Анцелиович высказалась о будущем форварда СКА Михаила Воробьева.
Ранее стало известно, что он признался в покупке военного билета.
«Если у Михаила не будет ограничений свободы, то наличие обвинительного приговора не является препятствием для занятия спортом.
Точно будут репутационные потери. Если у СКА и Михаила Воробьева в контракте прописан разрыв трудового соглашения из-за судимости, то игроку придется покинуть клуб. Просто так СКА не имеет право расстаться с хоккеистом», – сказала Анцелиович.