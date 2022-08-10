Яшкин о том, почему выбрал СКА: «Опытный тренерский штаб, сильный состав, большие задачи плюс хороший город для проживания»

прокомментировал свой переход в СКА.

– Почему в выбор был сделан в пользу СКА, хотя еще несколько клубов предлагали вам условия как минимум не хуже?

– Мы с моим агентом Глебом Чистяковым плотно общались с несколькими командами. Но СКА – клуб, который ставит задачу только побеждать и обладает всем, что для этого нужно. Сильный состав, опытный тренерский штаб, большие задачи плюс хороший город для проживания.

Это тоже имеет значение, а в моем случае Санкт-Петербург расположен недалеко от Москвы. Всегда можно легко и быстро туда добраться. Это скорее второстепенный фактор, но по сумме всех составляющих предложение от армейцев оказалось самым привлекательным.

СКА – отличная команда, в которую я потихонечку вливаюсь и не сыграл только потому, что прилетел в Россию всего неделю назад.

– Необходимо время, чтобы набрать форму?

– Я тренировался самостоятельно и нахожусь в хороших кондициях. Но сейчас торопиться некуда. Надо полностью привыкнуть к новым требованиям. Время для проверки в выставочных матчах у меня еще будет на турнире в Санкт-Петербурге, – сказал нападающий СКА.