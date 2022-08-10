Разин пошутил о движениях на рынке: «Можно купить конской колбасы и меда на башкирском, он у вас хороший»

высказался после победы над (3:2) на Кубке Башкортостана.

«Доволен ли игрой команды? Сейчас результат не главное. Просто победа хорошее настроение дает. Еще рано какие-то выводы делать по игре. Много сумбура. Плюс летний лед, он тяжелый. Идет процесс подготовки к сезону.

Игра молодых ребят? Мы стараемся не играть основным составом, стараемся дать шанс молодым ребятам, чтобы они почувствовали мужской хоккей. Сегодня выиграли, молодцы. Были, конечно, ошибки, не без этого. Будем исправлять.

Какие движения на рынке? Хочется пошутить и сказать про башкирский рынок: он у вас хороший, можно купить конской колбасы и меда.

На рынке движения сейчас получше пошли, в НХЛ контракты многие заключили, многие не заключили. Есть предложения, но у нас бюджет не такой большой, мы стараемся не промахнуться. Еще с одним легионером, которого можем себе позволить, постараемся угадать», – сказал главный тренер .