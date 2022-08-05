Разин о 3:4 от «Витязя»: «Предсезонка продолжается. Игры для того, чтобы исправить ошибки. Поработали над большинством и меньшинством»

Андрей Разин подвел итоги контрольного матча с «Витязем» (3:4 ОТ).
– Летняя, сумбурная игра. Лед не лучшего качества, но он был для всех одинаков. У нас свои задачи: мы дали кому-то отдохнуть, кто-то играл первую игру. Предсезонка продолжается.
Игры для того, чтобы посмотреть, как ребята воспринимают требования тренерского штаба, исправить ошибки. Без них никуда. Поработали над большинством и над меньшинством.
– Какие ближайшие планы команды?
– Завтра полноценный рабочий день – тренировка и утром, и вечером. На этом заканчивается еще один микроцикл. Потом будет один полноценный выходной. Затем полувыходной – перелет в Уфу. Там день тренировки и три игры по плану, – сказал главный тренер «Северстали».