Буцаев о 4:3 с «Северсталью»: «Витязь» показал характер и одержал первую победу в межсезонье»

Главный тренер подвел итоги контрольного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ).

«В Минске против мы хорошо начали игру, забили на старте два гола. Второй период провели неудачно. В третьем позволили сопернику много играть при численном перевесе и пропустили трижды.

Но в целом наш тренерский штаб доволен, ведь ребята показали характер и смогли одержать первую победу в межсезонье. Это добавит нам положительных эмоций.

В целом понравилась работа команды на минском сборе. До старта чемпионата остается месяц. С понедельника мы начинаем новый этап подготовки в Балашихе. Есть время для экспериментов», – сказал .