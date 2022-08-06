Буцаев о 4:3 с «Северсталью»: «Витязь» показал характер и одержал первую победу в межсезонье»

Главный тренер «Витязя» подвел итоги контрольного матча с «Северсталью» (4:3 ОТ).
«В Минске против «Северстали» мы хорошо начали игру, забили на старте два гола. Второй период провели неудачно. В третьем позволили сопернику много играть при численном перевесе и пропустили трижды.
Но в целом наш тренерский штаб доволен, ведь ребята показали характер и смогли одержать первую победу в межсезонье. Это добавит нам положительных эмоций.
В целом понравилась работа команды на минском сборе. До старта чемпионата КХЛ остается месяц. С понедельника мы начинаем новый этап подготовки в Балашихе. Есть время для экспериментов», – сказал Вячеслав Буцаев.