Воробьев про обвинения в покупке военного билета: «Думал, вопросы о хоккее будут. Нечего комментировать. Я со СКА, играю»

Форвард СКА Михаил Воробьев не захотел комментировать обвинения в покупке военного билета.

Ранее сообщалось, что Воробьев, нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и экс-вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов предстанут перед судом по подозрению в даче взятки в крупном размере. Их обвиняют в покупке военных билетов.

– Вы сильно нервничали из‑за летней истории, когда вас обвиняли в покупке военного билета?

– А я думал, вопросы о хоккее будут.

– Нервничал ли хоккеист Воробьев?

– Но это никак не относится к игре.

– Вы пока эту тему не комментируете?

– Да нечего комментировать. Я здесь, я играю, я с командой.

– Какой у вас настрой на сезон? Вот в СКА пришел .

– Очень здорово, хорошее подписание перед сезоном осуществил наш менеджмент. Мы стараемся строить новый коллектив. Через игры мы станем семьей.

– Летом вы общались с ?

– Нет.

– Но вы дружите?

– Да, мы дружим.

– Ведь к Капризову тоже были вопросы по военному билету. Но здесь тоже без комментариев?

– Лучше да, – сказал Воробьев.