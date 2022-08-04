Воробьев про обвинения в покупке военного билета: «Думал, вопросы о хоккее будут. Нечего комментировать. Я со СКА, играю»

Форвард СКА Михаил Воробьев не захотел комментировать обвинения в покупке военного билета.
Ранее сообщалось, что Воробьев, нападающий «Адмирала» Владислав Лукин и экс-вратарь «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов предстанут перед судом по подозрению в даче взятки в крупном размере. Их обвиняют в покупке военных билетов.
– Вы сильно нервничали из‑за летней истории, когда вас обвиняли в покупке военного билета?
– А я думал, вопросы о хоккее будут.
– Нервничал ли хоккеист Воробьев?
– Но это никак не относится к игре.
– Вы пока эту тему не комментируете?
– Да нечего комментировать. Я здесь, я играю, я с командой.
– Какой у вас настрой на сезон? Вот в СКА пришел Александр Никишин.
– Очень здорово, хорошее подписание перед сезоном осуществил наш менеджмент. Мы стараемся строить новый коллектив. Через игры мы станем семьей.
– Летом вы общались с Кириллом Капризовым?
– Нет.
– Но вы дружите?
– Да, мы дружим.
– Ведь к Капризову тоже были вопросы по военному билету. Но здесь тоже без комментариев?
– Лучше да, – сказал Воробьев.