Юрзинов о СКА: «Наша пресса не замечает изменения в мире и основное внимание уделяет легионерам. Предлагаю больше говорить не о Яшкине, а о новом Шипачеве для него»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ Вадим Шипачев Николай Прохоркин Дмитрий Яшкин Михаил Воробьев Данила Моисеев Захар Бардаков Хоккей

Владимир Юрзинов назвал кандидатов из состава СКА на звание нового Вадима Шипачева

– В последние дни много говорят о звездных новичках СКА – лучшем снайпере КХЛ позапрошлого сезона Яшкине и защитнике Никишине. А что скажете вы?

– Замечаю, что наша пресса не всегда замечает те изменения, которые происходят в мире, и основное внимание уделяет легионерам. Мой подход всегда был другим – давайте говорить о себе. И давайте обсуждать и мотивировать прежде всего российских хоккеистов, нашу молодежь.

Поэтому накануне турнира в Сочи предлагаю больше говорить не о Яшкине, а о том, кто станет для него новым Шипачевым. Для меня это более важно и интересно.

– Кто?

– В СКА собрана большая группа хоккеистов на вырост – в том числе на ключевой в хоккее позиции центрального нападающего.

Фамилии все знают – и Воробьев, и Прохоркин, и Моисеев, и Бардаков, и другие.

Вакансия открыта, и очень многое зависит от того, как будут гореть глаза у этих молодых, какие цели перед собой будут ставить, – сказал советник главного тренера клуба из Санкт-Петербурга. 

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