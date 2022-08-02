Юрзинов о СКА: «Наша пресса не замечает изменения в мире и основное внимание уделяет легионерам. Предлагаю больше говорить не о Яшкине, а о новом Шипачеве для него»

назвал кандидатов из состава СКА на звание нового .

– В последние дни много говорят о звездных новичках СКА – лучшем снайпере позапрошлого сезона Яшкине и защитнике Никишине. А что скажете вы?

– Замечаю, что наша пресса не всегда замечает те изменения, которые происходят в мире, и основное внимание уделяет легионерам. Мой подход всегда был другим – давайте говорить о себе. И давайте обсуждать и мотивировать прежде всего российских хоккеистов, нашу молодежь.

Поэтому накануне турнира в Сочи предлагаю больше говорить не о Яшкине, а о том, кто станет для него новым Шипачевым. Для меня это более важно и интересно.

– Кто?

– В собрана большая группа хоккеистов на вырост – в том числе на ключевой в хоккее позиции центрального нападающего.

Фамилии все знают – и Воробьев, и Прохоркин, и Моисеев, и Бардаков, и другие.

Вакансия открыта, и очень многое зависит от того, как будут гореть глаза у этих молодых, какие цели перед собой будут ставить, – сказал советник главного тренера клуба из Санкт-Петербурга.