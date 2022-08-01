Светлов о Яшкине в СКА: «Интересно, кто станет для него вторым Шипачевым. В связке с Вадимом он был великолепен»

высказался о переходе в .

– Много разговоров о последних приобретениях СКА – защитнике Никишине и форварде Яшкине, который год назад в «Динамо» стал лучшим снайпером КХЛ. Сильные ходы?

– Обмен Никишина удивляет лишь на первый взгляд. Мне потенциал этого защитника бросился в глаза на Олимпиаде в Пекине, когда по ходу турнира именно новичок Никишин, а не защитники-ветераны, стал получать ключевое время в большинстве. Это говорит о многом, на Олимпиаде никто просто так рисковать не будет.

Что касается компенсационной группы игроков, то многие из них – например, Седов и Кукштель – прошли через систему СКА и «Сочи», их подержали в руках, оценили потенциал. Любопытно, в каком направлении в итоге развернется этот большой обмен, который добавил сезону КХЛ интриги.

Яшкин? В родном для меня «Динамо» в связке с Шипачевым он был великолепен, бил снайперские рекорды клуба, в том числе и мои (смеется). По меркам КХЛ он мастер.

С другой стороны, для игроков формата Яшкина очень важен центральный нападающий, который доставляет шайбу в зону соперника, на пятак. Интересно, кто станет для него в СКА вторым Шипачевым?

– У вас есть варианты?

– Во многих матчах прошлого сезона в СКА работал дуэт Гусев – Воробьев. Насколько понимаю, Гусев пытается тестировать рынок НХЛ, поэтому молодой Воробьев может его сменить на Яшкина. На мой взгляд, это интересная связка, Воробьев – быстрый центр, с чтением игры. Правда, в прошлом сезоне он был не всегда стабилен на вбрасываниях. Как, кстати, и Шипачев.

Предположу, что другие варианты для Яшкина – Прохоркин и Моисеев. Первый более техничный, второй – пробивной. Последим за ними в Сочи, – сказал экс-тренер клубов ..