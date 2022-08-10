Жена Яшкина: «А почему бумага в России везде желтая? Шо такое? Я просто не в курсе»

Теги СКА светская хроника КХЛ Дмитрий Яшкин кризис Хоккей

Супруга Дмитрия Яшкина удивилась тому, что бумага в России стала желтой. 

«Ребят, я просто не в курсе. А почему бумага в России везде желтая?

Мне дают разные документы и везде желтая. Шо такое?» – написала Нади Яшкина в телеграм-канале. 

«Столько всего нового после отсутствия в России 6 месяцев 😄

Я как моряк, который пришел из дальнего плавания, а дети выросли, и я их не узнаю», – добавила она чуть позже. 

Яшкин вернулся в КХЛ, подписав контракт со СКА на год. Прошлый сезон форвард провел в «Аризоне». 

Фото: телеграм-канал Нади Яшкиной.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные