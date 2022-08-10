Жена Яшкина: «А почему бумага в России везде желтая? Шо такое? Я просто не в курсе»

Супруга Дмитрия Яшкина удивилась тому, что бумага в России стала желтой.

«Ребят, я просто не в курсе. А почему бумага в России везде желтая?

Мне дают разные документы и везде желтая. Шо такое?» – написала Нади Яшкина в телеграм-канале.

«Столько всего нового после отсутствия в России 6 месяцев 😄

Я как моряк, который пришел из дальнего плавания, а дети выросли, и я их не узнаю», – добавила она чуть позже.

Яшкин вернулся в , подписав контракт со на год. Прошлый сезон форвард провел в «Аризоне».

Фото: телеграм-канал Нади Яшкиной.