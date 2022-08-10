Вайсфельд о ветеранах «Авангарда»: «Белов нужен для микроклимата, возможно. С Галимовым логика непонятна. Клуб ищет вратаря-легионера, кажется»

Теги Авангард Антон Белов Леонид Вайсфельд Станислав Галимов КХЛ Хоккей

Леонид Вайсфельд высказался о ветеранах «Авангарда»Антоне Белове и Станиславе Галимове.

36-летний защитник вернулся в команду, за которую в последний раз играл в сезоне-2012/13. 

34-летний вратарь составит тандем с Василием Демченко. 

«Предположу, что логика клуба в подписании Белова, скорее всего, в том, что «Авангарду» требовался опытный, авторитетный на уровне КХЛ игрок, который при этом еще находится в неплохой форме.

Возможно, он нужен для микроклимата в раздевалке, но я не могу утверждать, потому что не сталкивался с Антоном по работе.

Что же касается Галимова, то тут логика мне непонятна. Единственное, могу предположить, что он подписал контракт на небольшие деньги, и в клубе решили, что это разумные траты за такого опытного вратаря.

Но мне при этом все равно кажется, что «Авангард» на роль первого номера ищет иностранного голкипера», – сказал бывший генменеджер российских клубов.

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