Вайсфельд о ветеранах «Авангарда»: «Белов нужен для микроклимата, возможно. С Галимовым логика непонятна. Клуб ищет вратаря-легионера, кажется»

высказался о ветеранах – и .

36-летний защитник вернулся в команду, за которую в последний раз играл в сезоне-2012/13.

34-летний вратарь составит тандем с Василием Демченко.

«Предположу, что логика клуба в подписании Белова, скорее всего, в том, что «Авангарду» требовался опытный, авторитетный на уровне игрок, который при этом еще находится в неплохой форме.

Возможно, он нужен для микроклимата в раздевалке, но я не могу утверждать, потому что не сталкивался с Антоном по работе.

Что же касается Галимова, то тут логика мне непонятна. Единственное, могу предположить, что он подписал контракт на небольшие деньги, и в клубе решили, что это разумные траты за такого опытного вратаря.

Но мне при этом все равно кажется, что «Авангард» на роль первого номера ищет иностранного голкипера», – сказал бывший генменеджер российских клубов.