Юртайкин о сборах хоккейного ЦСКА: «Все позитивно, рутины нет – футбол, баскетбол. Костю Окулова можно выделить – футболист»

рассказал о сборах хоккейного и игре в футбол.

– Данил, как настроение?

– Настроение – отличное, работаем.

– Как не устать на сборах от рутины?

– Не устать, наверное, не получится, потому что сборы для этого и даны, чтобы много работать, набирать объем для сезона. В принципе, был большой перерыв, можно сказать, что давно не тренировались вместе, друг с другом не виделись. Рутины нет, идет рабочий процесс, все позитивно.

– Многие сказали, что тренировки на земле, игра в футбол, как раз вносят разнообразие, от рутины уводят. Как тебе игра в футбол?

– Соглашусь с ребятами: всегда интересно поиграть в баскетбол, в футбол, разнообразить наши будни.

– Кто лучше всех играет в футбол и баскетбол?

– Вот Матвей Гуськов стоит сзади, хорошо играет в футбол. Все ребята неплохие, но, наверное, можно выделить Костю Окулова – футболист. А в баскетбол – доктор Дмитрий Кондрашин хорош, – сказал нападающий московского клуба.