Матвей Гуськов о занятиях боксом: «Нет цели стать тафгаем. Но это помогает подтянуть физические кондиции»

Форвард ЦСКА Матвей Гуськов рассказал о занятиях боксом.

– Насколько интересно и сложно переключаться на другие виды спорта?

– Переключаться на другие виды спорта – интересно. В хоккей ты играешь круглый год. А тут какое-то разнообразие в виде других игр, которое, на мой взгляд, еще и помогает развить какие-то физические качества.

В разных видах спорта нужна разная подготовка. Это и интересно, и полезно для тебя, как для спортсмена, в межсезонье.

– После одной из игр регулярки соперник рассказал, что ты еще и боксом занимаешься и сразу все вопросы журналистов в микст-зоне были только об том. Давно практиковал?

– Да, это был , мой хороший друг, который после матча и драки с Лехтеря рассказал журналистам, что я занимаюсь боксом.

Как я тогда в микст-зоне и говорил, у меня нет какой-то нацеленности на то, чтобы выходить драться или стать тафгаем. Но стараюсь иногда заниматься. Это помогает подтянуть физические кондиции. Это больше для поддержания и улучшения своей физической формы, – сказал Гуськов.