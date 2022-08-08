Сергеев о том, что самое сложное на сборах: «Тяжело после дневного сна просыпаться и заново себя заставлять работать»

рассказал о подготовке ЦСКА к новому сезону.

– Уже втянулся в работу?

– Да. К сборам я подошел уже готовым, поэтому сейчас не так тяжело.

– Как не устать от рутины и не надоесть друг другу на сборах?

– Мы пока на таком этапе, что все друг по другу соскучились, много общаемся. Поэтому сейчас об этом речь не идет.

– Что самое сложное на сборах?

– Хороший вопрос. Понятно, что на тренировках нагрузка больше, чем в сезоне. Тяжело после дневного сна просыпаться и заново себя заставлять работать (улыбается).

– Чем занимаешься, когда появляется свободное время?

– С ребятами общаемся, можем поужинать и после прогуляться вдоль реки – у отеля очень хорошая набережная. Ничего не смотрю, много общаемся друг с другом, так как долго не виделись.

– Тренировки на земле и игра в футбол помогают отвлечься от рутины?

– Да, это прикольно, отличные эмоции. Что-то новое для многих, так как редко в него играем. Может быть, кто-то играет летом, но не часто. Я сам давно не играл в футбол, было здорово с ребятами побегать, посмеяться, повеселиться.

– Топ-3 лучших футболиста хоккейного ЦСКА на твой взгляд?

– Окулов, Григоренко и, наверное, Абрамов.

– Себя на какое место поставишь, вошел бы в сборную команду клуба?

– Если только опорным полузащитником: выбить в аут, сыграть на вынос, – сказал защитник .