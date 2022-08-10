Хартикайнен стал игроком швейцарского «Серветта», подписав контракт на год. Он отыграл 9 сезонов за «Салават»

Теему Хартикайнен подписал контракт с швейцарским «Серветтом» на год.
Соглашение 32-летнего финского нападающего с клубом рассчитано на один сезон.
Хартикайнен играл в КХЛ за «Салават Юлаев» с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. С его статистикой в КХЛ можно ознакомиться здесь.
В минувшем сезоне форвард выиграл Олимпиаду в Пекине и ЧМ по хоккею 2022 в составе сборной Финляндии.
Ранее в клуб из Женевы вернулся другой бывший игрок уфимцев – форвард Линус Умарк.
Кроме того, «Серветт» продлил соглашения с двумя легионерами из Финляндии – защитником Сами Ватаненом и форвардом Валттери Филппулой.
Также в команде остались еще два иностранных игрока – защитник Хенрик Теммернес (Швеция) и форвард Дэниэл Уинник (Канада).