Хартикайнен стал игроком швейцарского «Серветта», подписав контракт на год. Он отыграл 9 сезонов за «Салават»

подписал контракт с швейцарским «Серветтом» на год.

Соглашение 32-летнего финского нападающего с клубом рассчитано на один сезон.

Хартикайнен играл в КХЛ за с 2013 по 2022 год. Он покинул клуб по ходу прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. С его статистикой в можно ознакомиться здесь.

В минувшем сезоне форвард выиграл Олимпиаду в Пекине и ЧМ по хоккею 2022 в составе сборной Финляндии.

Ранее в клуб из Женевы вернулся другой бывший игрок уфимцев – форвард Линус Умарк.

Кроме того, продлил соглашения с двумя легионерами из Финляндии – защитником Сами Ватаненом и форвардом Валттери Филппулой.

Также в команде остались еще два иностранных игрока – защитник Хенрик Теммернес (Швеция) и форвард Дэниэл Уинник (Канада).