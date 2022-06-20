Швейцарский «Клотен» объявил о переходе экс-вратаря «Салавата» Метсолы. Финн играл в КХЛ с 2015 года

продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

«Клотен» подписал контракт с 33-летним финским голкипером.

20 июня сообщил, что Метсола вошел в число хоккеистов, попросивших прекратить действия контрактов по инициативе игроков.

Вратарь выступал в с сезона-2015/16. В лиге Метсола играл сначала за «Амур», после чего, в 2018 году, перешел в .

В прошлом сезоне голкипер провел 31 матч в регулярном чемпионате за уфимский клуб, пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 93,1% бросков.