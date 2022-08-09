Андрей Назаров: «Учу ребят, как правильно драться, бить и уворачиваться. Когда проигрываешь, нужно быстрее упасть, чтобы не прилетело»

Теги драки Андрей Назаров КХЛ Сочи Матч ТВ Хоккей

Андрей Назаров сообщил, что учит игроков «Сочи» тому, как правильно драться.

– У ваших игроков нет травм после драк?

– Нет. Они тренированные. Я учу ребят, как правильно драться. Как правильно бить и правильно уворачиваться.

– А падать?

– Падать – вообще святое! Когда проигрываешь драку, нужно быстрее упасть, чтобы не прилетело. И спрятаться в «черепашку».

– Прямо на льду учите своих игроков?

– Нет, но мы просто общаемся. Переводим в шутку. В драках нет ничего сложного, если ты через это прошел, – сказал главный тренер «Сочи».

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные