Андрей Назаров: «Ничто не сплачивает лучше коллективной драки или пьянки. Пить нам нельзя, так что «Сочи» выбрал драку»

Главный тренер высказался о драке, с которой начался матч КХЛ против (4:5).

– План на игру сработал. Ребята молодцы, бились. Седьмая моя игра в клубе, задачей на сегодняшний матч было сплотиться. Ничто не сплачивает лучше, чем коллективная драка или коллективная пьянка. Но пить нам нельзя, сезон идет, так что выбрали драку.

Сделали камбэк, но опять небольшая ошибка. Ну ничего, мы ее исправим. Думаю, в следующем матче ребята уже сделают выводы и сыграют более осторожно, и, надеюсь, выиграем следующую игру.

– Вы говорили, что сплачивает коллективная драка. Но у вас сегодня после стартового вбрасывания подрались всего три хоккеиста. Что будет с двумя оставшимися?

– Задачи не было, чтобы защитники дрались. Это правила такие: дерутся нападающие, а защитники на вес золота. То есть это было в плане, не переживайте, никого отчислять не будем, – заявил Назаров.

Массовая драка – прямо со вбрасывания. Так Назаров отметил 600-й матч в КХЛ