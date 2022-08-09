Директор «Сочи» по маркетингу: «Назаров очень ярко ведет работу. Максимально используем возможности, которые он предоставляет»

Александр Кременсков сообщил, что вовлечен в процесс маркетинга в «Сочи».

Директор «Сочи» по маркетингу и коммуникациям высказался о турнире .

«Медийность выше, чем в прошлые годы. Больше матчей, больше ярких матчей, матч с выдал дополнительные охваты. Аудитория разделилась – кто-то был против драк, кто-то за, но аудитория сегментирована, все сегменты должны быть удовлетворены тем продуктом, который мы создаем.

Благодарны Назарову, он очень ярко ведет работу, вовлечен в процесс маркетинга. Он профессионал высокого уровня, который понимает важность маркетинга. Над футболками работает целая команда – дизайнеры, маркетологи и так далее, все вместе выбираем идеи и реализуем их.

Если разобрать пример с Fatality, ждем, что 11-12 августа футболки поступят в продажу. Есть ряд сложностей с логистикой и запасом атрибутики в целом, кризис отразился на поставках и стоимости материалов. Но сейчас мы нашли партнера в Сочи, который готов реализовать футболки в короткий срок.

«Сочи» существует семь лет, а Назаров здесь меньше года, то есть мы знаем, как действовать в маркетинге и без него. Но пока он здесь, мы максимально используем возможности, которые он предоставляет своей персоной, медийностью и готовностью участвовать в наших задумках», – сказал директор по маркетингу и коммуникациям.