Назаров о запретах в «Сочи»: «Выпивать по одному нельзя. Если пить, то все вместе»

рассказал, что запрещает игрокам «Сочи» ездить на электросамокатах.

– Правда, что вы своим игрокам запрещаете ездить на электросамокатах?

– Это было мое первое правило. Я тут пару раз видел, как люди разбиваются на самокатах. Можно потерять одного‑двух игроков на ровном месте. Ссадины, переломы…

Электросамокаты – это весело, когда вы приезжаете на два‑три дня. А когда ты живешь тут восемь месяцев и ездишь, то по‑любому упадешь один раз. То есть мы потеряем игрока минимум на две недели.

– Какие еще есть интересные запреты в «Сочи»?

– Их особо нет. Так, можно телефон в раздевалке. А вот выпивать по одному нельзя. Если пить, то все вместе.

– Сразу же после драк с «Авангардом» в сочинском клубе выпустили об этом футболки со слоганом «Fatality». Вам понравился дизайн?

– Шикарно! Ребята в клубе – молодцы, работают. Они зарплату получают, мы тоже. Все стараются быть по‑своему интересными. Время такое. Если ты неинтересный, то ты никому не нужен. Это раньше были только две спортивные газеты, а теперь вокруг полно информации. И если ты из этого поля выпал, то что? Ты постоянно должен быть в тренде.

– Хит продаж в Сочи – футболка с портретом Назарова.

– Я фотографируюсь с теми, кто в таких футболках ходит по Сочи. Рассказываю, что есть такой вот дяденька‑дурачок, сделал футболку со своим лицом. Не думайте, что я совсем подсвистываю. Но вот давайте сфотографируемся. Нормально я к этому отношусь. Мы смеемся над этим. Вы сами видите, какая атмосфера в Сочи – добра и счастья, – сказал главный тренер .