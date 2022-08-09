Антон Белов о тексте Sports.ru про него как лучшего защитника мира: «Ярко было, ярко. Мысленно лайкнул, конечно. Очень здорово тогда играл»

Антон Белов вспомнил о том, как в 2012 году его называли лучшим защитником мира.

Текст с заголовком «Почему Антон Белов – лучший защитник мира прямо сейчас» вышел на в октябре 2012 года – во время локаута в .

– Во время локаута вышел текст: «Лучший защитник мира прямо сейчас». Про вас. Читали?

– Конечно. Ярко было, ярко. Я действительно тогда очень здорово играл, а была лучшей из действующих лиг, где играли в хоккей.

– То есть тот материал вы лайкнули.

– Мысленно, конечно, лайкнул. Писать яркие кликабельные заголовки – это ваша работа. Но вообще с такими эпитетами нужно быть поосторожнее. У нас сейчас каждого второго называют новым Малкиным или Овечкиным, сравнивают с Макдэвидом, назначают капитаном, а потом…

Вчера люблю, а завтра не люблю. Очень быстро любовь проходит, – сказал защитник .