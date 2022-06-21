Сергеев об открытии зарплат в КХЛ: «Это нормально. Топовые клубы используют 900 млн, очевидно, что 10 человек получают хорошие деньги»

Защитник ЦСКА считает возможным открыть зарплаты хоккеистов в КХЛ.
– Как потолок зарплат сказался на лиге?
– Очевидно, что уровень лиги подравнялся – плей-офф был интереснее, чем до введения жесткого потолка.
Для нашей команды потолок хорош тем, что у нас не так много народу сейчас, все находятся в игровом тонусе.
Возьмите даже серию «Динамо» и «Северстали»: бюджеты отличались в два раза, но было семь матчей.
– Как относитесь к тому, чтобы открывать зарплаты?
– Считаю, это нормально, если честно.
Вы же там выкладываете в колонку самых высокооплачиваемых игроков в лиге. То, что потолок, – 900 миллионов рублей, это же открытая информация.
Топовые клубы используют эти 900 миллионов, и уже очевидно, что условно 10 человек из команды получают хорошие деньги.
– Это же еще и интересно с точки зрения работы менеджмента при потолке зарплат.
– Конечно, их работу все сразу могут оценить, – сказал Артем Сергеев.