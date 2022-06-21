Сергеев об открытии зарплат в КХЛ: «Это нормально. Топовые клубы используют 900 млн, очевидно, что 10 человек получают хорошие деньги»

Защитник считает возможным открыть зарплаты хоккеистов в .

– Как потолок зарплат сказался на лиге?

– Очевидно, что уровень лиги подравнялся – плей-офф был интереснее, чем до введения жесткого потолка.

Для нашей команды потолок хорош тем, что у нас не так много народу сейчас, все находятся в игровом тонусе.

Возьмите даже серию «Динамо» и «Северстали»: бюджеты отличались в два раза, но было семь матчей.

– Как относитесь к тому, чтобы открывать зарплаты?

– Считаю, это нормально, если честно.

Вы же там выкладываете в колонку самых высокооплачиваемых игроков в лиге. То, что потолок, – 900 миллионов рублей, это же открытая информация.

Топовые клубы используют эти 900 миллионов, и уже очевидно, что условно 10 человек из команды получают хорошие деньги.

– Это же еще и интересно с точки зрения работы менеджмента при потолке зарплат.

– Конечно, их работу все сразу могут оценить, – сказал .