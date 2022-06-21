Артем Сергеев: «В НХЛ 100 очков набрал – крутой. У нас 100 набери, а в плей-офф мимо кассы – все. КХЛ лига такая: ты либо выиграл, либо нет»

Защитник ЦСКА объяснил ценность победы в розыгрыше Кубке Гагарина.

– Радулов, Шипачев, Войнов: смотрите на новичков , страшно не становится?

– Я когда смотрел на это, меня впечатлило, думал, какая крутая команда собирается, точно претенденты. Но все станет ясно по весне.

Это в – набрал 100 очков, и ты крутой игрок, а у нас набери 100 за сезон, а плей-офф мимо кассы – и все.

У нас лига такая: ты либо выиграл, либо нет. Никому интересно особо не будет, сколько набрал. Все приходит к одному – чашку выиграть.

– Радулов сможет зажечь, как раньше?

– Я думаю, что игроки такого уровня точно смогут показать хорошую игру.

Плюс мы же не знаем, что у него было в сезоне, может быть, его что-то беспокоило, – сказал .