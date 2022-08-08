Дацюк, Светлов и Касатонов примут участие в благотворительном матче в Тамбове

, Сергей Светлов и примут участие в благотворительном матче.

Игра состоится 18 августа в рамках Всероссийского урбанистического форума «Среда для жизни» в Тамбове.

Выручку от продажи билетов направят одному из детских домов региона.

«Заслуженный мастер спорта, легендарный хоккеист, вратарь, тренер выступит с торжественным приветствием перед игрой.

На лед выйдут ведущие игроки ХК «Тамбов» и прославленные хоккеисты Павел Дацюк, , Алексей Касатонов.

Игра состоится 18 августа в 19 часов в ледовом дворце спорта «Кристалл». Вся выручка от продажи билетов на игру будет направлена одному из областных детских домов», – сообщила пресс-служба администрации Тамбовской области.