«Попросил Дацюка сфотографироваться. Он сказал: «Никого не слушай и работай». Подколзин о Павле

Нападающий Василий Подколзин поделился наставлением от экс-форварда СКА Павла Дацюка.
– Общался ли с Дацюком в последнее время?
– В Екатеринбурге, когда приезжали играть, я попросил его выйти и сфотографироваться. Он мне сказал: «Никого не слушай и работай».
– Валерий Брагин ушел в тренеры-консультанты. Не рановато?
– Не возьмусь судить. Только слова благодарности могу ему сказать. Он заложил в меня как игрока терпение, честно смотреть себе в глаза и много работать.
Он взял меня в 17 лет в молодежку под свое крыло и вел. Брагин – один из моих любимых тренеров. У меня с ним прекрасные отношения. Поздравляем друг друга с праздниками регулярно.
– Роман Ротенберг называл тебя «нашим Макдэвидом». Какие у тебя были впечатления от встречи с реальным Коннором?
– Играть против него – супер. Надо играть против лучших, чтобы становиться лучшим.
– Что бы взял у него?
– Конечно, скорость, – сказал хоккеист «Ванкувера».