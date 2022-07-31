«Попросил Дацюка сфотографироваться. Он сказал: «Никого не слушай и работай». Подколзин о Павле

Нападающий Василий Подколзин поделился наставлением от экс-форварда СКА Павла Дацюка.

– Общался ли с Дацюком в последнее время?

– В Екатеринбурге, когда приезжали играть, я попросил его выйти и сфотографироваться. Он мне сказал: «Никого не слушай и работай».

– ушел в тренеры-консультанты. Не рановато?

– Не возьмусь судить. Только слова благодарности могу ему сказать. Он заложил в меня как игрока терпение, честно смотреть себе в глаза и много работать.

Он взял меня в 17 лет в молодежку под свое крыло и вел. Брагин – один из моих любимых тренеров. У меня с ним прекрасные отношения. Поздравляем друг друга с праздниками регулярно.

– называл тебя «нашим Макдэвидом». Какие у тебя были впечатления от встречи с реальным Коннором?

– Играть против него – супер. Надо играть против лучших, чтобы становиться лучшим.

– Что бы взял у него?

– Конечно, скорость, – сказал хоккеист .