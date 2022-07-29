Ничушкин о неудаче сборной России на Олимпиаде-2014: «Нам не удалось стать единой командой. Самое большое разочарование в жизни, отпустило где-то лет через 5»

считает, что сборная России не была единой командой на Олимпиаде-2014.

Форвард, которому тогда было 18 лет, выступил за национальную команду на олимпийском турнире в Сочи. Он проводил первый сезон в НХЛ в составе «Далласа».

вылетела на стадии четвертьфинала, проиграв Финляндии (1:3).

– Вы понимаете спустя годы, почему так все плохо завершилось для сборной России на Олимпиаде в ?

– На личности переходить не люблю и делать из этого выводы. Состав у нас тогда был сумасшедший – Дацюк, Ковальчук, Малкин, Овечкин. Я воспринял ту неудачу очень близко к сердцу, хотя тогда от меня мало что зависело из-за моей роли в команде.

Полностью отпустило только лет через пять. Домашняя Олимпиада, большие ожидания от болельщиков, президент приезжает с наставлением перед турниром – и вылет в четвертьфинале. Это самое большое разочарование в моей жизни. Нам не удалось стать единой командой, – сказал нападающий «Колорадо».