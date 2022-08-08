Белов о драках в матче с «Сочи»: «Дети на хоккей идут, а не на MMA, чему мы их научим? На предсезонке это нафиг никому не надо, можно получить травму и исковеркать сезон»

Защитник «Авангарда» высказался о драках в матче против «Сочи» на Sochi Hockey Open.

– Матч «Авангард» – «Сочи». Стартовое вбрасывание. Массовая драка. Вокруг этого перформанса много споров. Кто-то в ужасе, кому-то весело. Вам было весело?

– Честно говоря, было немного неожиданно. Хотя я еще 10 лет назад я участвовал в драке команда на команду против «Витязя». Прыгали тогда на наших игровичков.

Для меня такие ситуации не в новинку. Но на предсезонке я такого не ждал. Главное, что болельщики показали свое отношение: в Сочи вся арена кричала «Авангард! Авангард!». Мое отношение к этому такое, что это предсезонный турнир. Здесь это нафиг никому не надо. Можно получить травму и исковеркать весь сезон. Глупости же. Одно дело, когда в сезоне на пятаке столкнулись, слово за слово и понеслось. А тут…

Я не очень позитивно к таким вещам отношусь. Я знаю, что на трибунах было много детей с «Сириуса». Чему их мы научим? Лучше посмотрите, как Володя Ткачев с Буше классно большинство разыгрывали. Красота же. На это можно посмотреть. Дети же на хоккей идут, а не на MMA. Немного разные виды спорта, не находите?

– Я посмотрел повтор первой драки. Вы больше переговоры пытались вести, чем драться.

– Там получилось, что на Шевченко трое висели. Пришлось включиться, чтобы разгрузить эту кучу. Если надо – мы все можем, но вообще драки – это не мое любимое занятие. Наша команда хорошо себя проявила, сплотилась. Думаю, это поможет нам в будущем. Ко мне пару раз подъезжали ребята из «Сочи» и говорили «извините за все происходящее, но сами все понимаете». Им было неловко, – сказал Белов.

«Авангард» и «Сочи» Назарова устроили побоище: драка 5-на-5 на 4-й секунде, еще несколько боев в первом периоде