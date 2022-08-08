Алекс Бродхерст: «Добраться до России – то еще путешествие, заняло около 45 часов. Из Вашингтона вылетел в Стамбул, на следующий день – в Москву, оттуда – в Омск»

Новичок Алекс Бродхерст рассказал о том, как добирался в Омск.

«Не знаю, были ли какие-то проблемы с визой, просто потребовалось больше времени на оформление, чем мы думали. Рад, что все разрешилось. Особо не беспокоился, в клубе были уверены, что все будет нормально.

Добраться до России – то еще путешествие. Поехал в Вашингтон забрать визу, провел день там, потом вылетел в Стамбул. Там тоже провел день, потом вылетел в Москву, там час на пересадку – и в Омск. Очень длинная поездка – около 45 часов, я так долго еще никогда не был в дороге.

К счастью, в клубе дали мне пару дней прийти в себя, отдохнуть. Сейчас, кажется, наконец, прошел акклиматизацию и начал спать по ночам», – сказал нападающий.