Бродхерст о переходе в «Авангард»: «Правильный шаг для моей карьеры и с финансовой точки зрения. КХЛ – одна из лучших лиг Европы, если не лучшая»

Новичок «Авангарда» Алекс Бродхерст высказался о решении перейти в .

«Общался с разными командами в европейских лигах. Хотел остаться в Европе, а не возвращаться в Северную Америку. Появился вариант с , после общения и обсуждений я посчитал, что этот вариант мне подойдет. Великолепная лига, великолепный хоккей, я рад, что принял правильное решение.

Какое-то время раздумывал. Надо было обсудить с семьей, потому что жена осталась дома. Надо было решить, сможем ли мы разлучиться на долгое время. Но в конечном счете это был правильный шаг для моей карьеры, а также с финансовой точки зрения. Пока что все здорово, мне нравится лига и хоккей. Надеюсь, смогу остаться здесь и играть в КХЛ.

Тяжело ли далось это решение, учитывая ситуацию в мире? Конечно, об этом тоже думал. Много слухов ходит, разговоров. В прошлом сезоне кто-то уехал раньше окончания сезона. Но я принимал решение с хоккейной точки зрения. Я хочу становиться лучше, двигаться вперед в карьере. КХЛ – одна из лучших лиг Европы, если не лучшая, так что решение было очевидным.

«Авангард» был единственным, кто сделал предложение, хотя были другие клубы, которые выходили на меня. «Авангард» был настроен серьезнее всех, и это была команда, в которую мне правда захотелось перейти. Я много хорошего слышал об этом клубе, общался с Ридом Буше и Корбаном Найтом, задавал вопросы, они мне очень помогли», – сказал нападающий.