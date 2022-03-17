Молодежки «Металлурга» и «Авангарда» сыграют во 2-м раунде плей-офф МХЛ. Основные команды – во 2-м раунде КХЛ

и «Авангард» проведут серии плей-офф на уровне и .

Завтра, 18 марта, «Металлург» и сыграют первый матч полуфинала Восточной конференции в плей-офф Кубка Гагарина.

Молодежные команды этих клубов также встретятся между собой – в плей-офф Кубка Харламова в Париматч Молодежной хоккейной лиге.

Во втором раунде сыграют «Стальные Лисы» и , серия начнется 21 марта в Магнитогорске.

В первом раунде магнитогорцы обыграли «Локо-76» (3-1 в серии), а омичи победили «Мамонтов Югры» (3-0 в серии).