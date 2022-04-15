Сезон «Авангарда» признан неудовлетворительным, работа Волкова – тоже. Решено возобновить работу трансферного комитета

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Состоялось заседание совета директоров «Авангарда» по итогам сезона КХЛ.

«Результат команды КХЛ по итогам сезона был признан неудовлетворительным. Также неудовлетворительную оценку получила работа селекционного блока во главе с генеральным менеджером Алексеем Волковым, чей доклад члены совета директоров заслушали во время заседания.

Штабу Волкова было поручено подготовить список кандидатов на должность главного тренера команды КХЛ, а также список хоккеистов для потенциальных трансферов.

Также было принято решение возобновить работу трансферного комитета, который показал свою эффективность в чемпионский сезон.

Выступление команды ВХЛ «Омские Крылья», не попавшей в плей-офф, также признано неудовлетворительным.

Члены совета директоров поручили Алексею Волкову подобрать кандидатуры ассистента генерального менеджера, который в следующем сезоне будет отвечать за постановку целей для команды ВХЛ и их выполнение, а также за комплектование команды ВХЛ согласно принятой стратегии клуба.

Результаты команды МХЛ «Омские Ястребы», которая сумела дойти до полуфинала Кубка Харламова, получили положительную оценку.

Работу тренерского штаба и в целом спортивные результаты команды совет директоров признал успешным. Было особо отмечено, что в нынешнем сезоне состав команды МХЛ был одним из самых молодых в лиге и в истории «Авангарда».

Следующее заседание совета директоров «Авангарда» состоится в середине мая в Омске. Именно там будут подведены итоги работы хоккейной академии клуба, а также будет заслушан отчет о текущем статусе строительства «Арены Омск», – говорится в сообщении клуба.

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