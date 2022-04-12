Генменеджер «Авангарда»: «У ребят из «Омских Ястребов» большое будущее. Будем опираться на свои кадры, так как геополитическая ситуация не самая приятная»

заявил, что будет опираться на хоккеистов из молодежной команды.

– Главный тренер МХЛ Черночуб и ВХЛ – Курашев остаются в системе?

– Черночуб проделал хорошую работу, показал результат, сумел перестроиться после детского хоккея.

По Константину Борисовичу Курашеву вопрос открыт. Мы обсудим результат выступления команды ВХЛ с акционерами.

– Как вам результат выступления «Омских Ястребов» в МХЛ?

– У этих ребят большое будущее. Мы за ними следили и видели явный прогресс. В следующем году посмотрим, кто будет стучаться в двери первой команды.

– У вас есть перспективные Трикозов, Леука. Как часто их будут подпускать к основе?

– Нам нужно немножко переварить результат выступления «Омских Ястребов», посмотреть, кто в какой форме подойдет к следующему сезону.

Мы рассчитываем не только на этих ребят, которых вы назвали, но и на других игроков. Так как геополитическая ситуация не самая приятная, мы будем опираться на свои кадры, – сказал генеральный менеджер омского клуба.