Минтюков – 10-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Крэйга Баттона, Юров – 11-й, Мирошниченко – 15-й, Перевалов – 16-й

Павел Минтюков занял 10-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Крэйга Баттона.
Всего в топ-32 вошли 4 россиянина – также Данила Юров (11-е место), Иван Мирошниченко (15-е) и Александр Перевалов (16-е).
Рейтинг возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.
1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)
2. н Логан Кули (USNTDP, США)
3. н Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия)
4. н Юрай Слафковски (ТПС, Финляндия)
5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)
6. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)
7. н Каттер Готье (USNTDP, США)
8. н Джимми Снаггеруд (USNTDP, США)
9. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)
10. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)
11. н Данила Юров («Металлург», КХЛ)
...15. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)
...16. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)
...33. н Глеб Трикозов («Омские Ястребы», МХЛ)
...61. з Арсений Коромыслов (СКА-1946, МХЛ)
...74. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)
...82. з Даниил Иванов («Красная Армия», МХЛ)
...89. н Кирилл Кудрявцев («Су Грейхаундс», OHL)
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