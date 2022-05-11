Минтюков – 10-й в рейтинге драфта НХЛ-2022 от Крэйга Баттона, Юров – 11-й, Мирошниченко – 15-й, Перевалов – 16-й

Павел Минтюков занял 10-е место в рейтинге драфта НХЛ-2022 от .

Всего в топ-32 вошли 4 россиянина – также Данила Юров (11-е место), Иван Мирошниченко (15-е) и Александр Перевалов (16-е).

Рейтинг возглавил нападающий «Кингстона» Шейн Райт.

1. н Шейн Райт («Кингстон», OHL)

2. н Логан Кули (USNTDP, США)

3. н Йоаким Кемелл ( , Финляндия)

4. н ( , Финляндия)

5. з Шимон Немец («Нитра», Словакия)

6. з Давид Иржичек («Пльзень», Чехия)

7. н Каттер Готье (USNTDP, США)

8. н Джимми Снаггеруд (USNTDP, США)

9. н Юнатан Леккеримяки («Юргорден», Швеция)

10. з Павел Минтюков («Сагино», OHL)

11. н ( , КХЛ)

...15. н Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ)

...16. н Александр Перевалов («Локо», МХЛ)

...33. н Глеб Трикозов («Омские Ястребы», МХЛ)

...61. з Арсений Коромыслов (СКА-1946, МХЛ)

...74. з Артем Дуда («Красная Армия», МХЛ)

...82. з Даниил Иванов («Красная Армия», МХЛ)

...89. н Кирилл Кудрявцев («Су Грейхаундс», OHL)

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