Контрольные матчи. «Торпедо» забросило 7 шайб «Трактору», «Витязь» играет с «Северсталью», «Динамо» – с «Амуром»

Клубы КХЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.
Контрольные матчи
«Торпедо» – «Трактор» – 7:2 (3:0, 3:0, 1:2)
1:0 – 7 Сергеев (Бутенко, Федотов)
2:0 – 17 Агостино (Марин)
3:0 – 20 Сергеев (Дарьин, Федотов)
4:0 – 23 Орлов (Федотов)
5:0 – 31 Федотов
6:0 – 33 Ларионов-мл. (Шавин)
6:1 – 41 Подкорытов (Горюнов-Рольгизер), ГМ
6:2 – 46 Потапов (Шепелев, Стась), ГБ
7:2 – 47 Ларионов-мл. (Агостино), ГБ
«Динамо» Москва – «Амур» – 0:0 (первый период)
«Витязь» – «Северсталь» – 0:0 (первый период)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.