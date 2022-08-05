Контрольные матчи. «Торпедо» забросило 7 шайб «Трактору», «Витязь» играет с «Северсталью», «Динамо» – с «Амуром»

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Клубы КХЛ проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона.

Контрольные матчи

«Торпедо»«Трактор» – 7:2 (3:0, 3:0, 1:2)

1:0 – 7 Сергеев (Бутенко, Федотов)

2:0 – 17 Агостино (Марин)

3:0 – 20 Сергеев (Дарьин, Федотов)

4:0 – 23 Орлов (Федотов)

5:0 – 31 Федотов

6:0 – 33 Ларионов-мл. (Шавин)

6:1 – 41 Подкорытов (Горюнов-Рольгизер), ГМ

6:2 – 46 Потапов (Шепелев, Стась), ГБ

7:2 – 47 Ларионов-мл. (Агостино), ГБ

 «Динамо» Москва – «Амур» – 0:0 (первый период)

 «Витязь» – «Северсталь» – 0:0 (первый период)

 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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