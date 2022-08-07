Леонтьев о переходе Овитю в «Нефтехимик»: «У него жена русская, так что он адаптированный для наших условий человек. Йоанн рвался в КХЛ»

Олег Леонтьев прокомментировал переход Йоанна Овитю в .

– На днях клуб объявил о подписании контракта с французским легионером, защитником Йоанном Овитю. Когда он прибудет в расположение команды и начнет работать?

– В настоящее время Йоанн занимается оформлением виз. Думаю, этот процесс много времени не займет и мы в скором времени увидим его.

– Вы недавно говорили, что взгляд селекционной службы направлен на Северную Америку, а тут бац и француз. Сложно было с ним договориться?

– У него жена русская. Так что он адаптированный для наших условий человек. Он рвался в .

Много просматривал видеонарезок игр с его участием и могу сказать, что это быстрый, напористый игрок обороны, который может нам принести пользу в большинстве. Его среднее игровое время за матч в чемпионате Финляндии – более 20 минут. Это ведь тоже о чем-то говорит.

Уверен, он нам поможет. Вообще-то в этом году, как никогда, очень сложно приглашать легионеров, – сказал главный тренер «Нефтехимика».